Политика
МонаВистаТрамп отказался от пересмотра торговой сделки с Китаем
11 мая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил, что пересмотра торговой сделки между США и Китаем не будет. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.
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Трамп не планирует обсуждать новые условия торговой сделки с Китаем
Московский Комсомолецвчера в 17:26
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Авто
Опубликовали первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
Как сообщало ранее издание 32cars.ru, Enyaq станет первым полностью электрическим автомобилем чешского автопроизводителя, а также самой производительной моделью в линейке Skoda.
32CARS.ru вчера в 01:15
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Здоровье
Стало известно, где в Самарской области ослабят ограничения с 12 мая
Сегодня, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое провёл глава государства Владимир Путин.
СОВА вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Суть событий 02:25
Здоровье
28 новых больных коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба Алтайского края на утро воскресенья, 10 мая, за сутки в регионе еще у 28 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 10 мая в 03:28
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Авто
Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron
Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore повысило отдачу Audi RS6 до 1010 л.с. Специалисты ателье Wheelsandmore разработали пять комплектов доработок для универсала Audi RS6 четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс 09 мая в 11:28
Футбол
УЕФА хочет изменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ. Чем это грозит России
В следующем сезоне УЕФА может отменить квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом сообщают британские Times.
Спорт день за днем вчера в 10:38
Гаджеты
LG Wing — самый необычный смартфон последних лет
Источники предоставили первые сведения о необычном смартфона южнокорейской компании LG, который проходит под кодовым названием Wing.
iXBT.com 01:41
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
Армия и оружие
Танк Т-80Б установили в Новой Усмани на Аллее Героев
В администрации района уточнили, что в Новую Усмань танк привезли издалека – машина на трале преодолела более 900 км. Перед установкой на Аллее Героев Т-80Б прошел процедуру демилитаризации – то есть в качестве оружия он использоваться не может.
Обозреватель Врн вчера в 08:40
Общество
В Башкирии отменяют режим самоизоляции
С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
Политика
Саакашвили заявил, что Грузии грозит голод из-за отношений с Украиной
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мтавари архи", в эфире которого экс-глава Грузии заявил об этом, Саакашвили также заметил, что Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот.
РЕН ТВ 10 мая в 16:36
Фигурное катание
Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Выплаты определены в размере 5 тысяч рублей на семью с детьми от 3 до 16 лет в течение 3 месяцев.
Замана вчера в 10:07
Культура
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
Футбол
Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны» и вернуть Гвардиолу
Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Барселоны» в 2008 голу, когда Лапорта был президентом.
Metaratings вчера в 16:38
Общество
Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО вчера в 10:52
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12