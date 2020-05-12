11 мая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил, что пересмотра торговой сделки между США и Китаем не будет. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.

Трамп отказался от пересмотра торговой сделки с Китаем

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