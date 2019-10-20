Политика
Российская газетаТрамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида). "Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем данный вариант", - заметил хозяин Белого дома, добавив, что уже начались поиски нового места.
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с чего всё началось
После выхода материала Дональд Трамп сообщил, что «из-за нерациональной враждебности СМИ и сошедших с ума демократов» принадлежащий его семье курорт больше не рассматривается в качестве места проведения саммита G7.Forbesвчера в 04:16
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