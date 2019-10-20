с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида). "Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем данный вариант", - заметил хозяин Белого дома, добавив, что уже начались поиски нового места.

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

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