Политика
КоммерсантъТрамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами. Это произошло, по его словам, после того, как «враждебно настроенные СМИ и их союзники-демократы начали бесноваться» из-за этого намерения.
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с чего всё началось
«Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем данный вариант», — написал политик в Twitter, уточнив, что уже начались поиски нового места.Forbes06:27
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Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.
РБК 05:32
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Происшествия
Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован
Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
RT на русском 04:38
Футбол
«Крылья Советов» одолели «Оренбург» в 13-м туре РПЛ
RT на русском 06:28
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Политика
Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии
В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российская газета 06:51
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Шоу-бизнес
Юлия Барановская завела улитку
В своем микроблоге Юлия разместила пост о том, что Арсений принес с улицы улитку.
Телепрограмма 07:11
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за событий в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за событий, происходящих в Сирии.
ФАН 18 октября в 11:58
Единоборства
Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА
Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Невские Новости 06:37
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru 18 октября в 22:45
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Происшествия
Житель Ярославля сжёг семь человек из-за давней драки в школе
Лайф узнал причину, по которой житель Ярославля поджёг дом, в результате чего погибло семь человек, в том числе пять детей.
Life.ru 06:00