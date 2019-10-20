с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами. Это произошло, по его словам, после того, как «враждебно настроенные СМИ и их союзники-демократы начали бесноваться» из-за этого намерения.

Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Авто Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Происшествия СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Происшествия Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.

Общество Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть» Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Происшествия Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Политика Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Юлия Барановская завела улитку В своем микроблоге Юлия разместила пост о том, что Арсений принес с улицы улитку.

Единоборства Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» 17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.

Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

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Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".

Политика Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.

Общество Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.