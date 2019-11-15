У меня не было опыта на прошлых выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над преступной группой Обамы… Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.

Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах

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