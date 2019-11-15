Политика
РБКТрамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
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У меня не было опыта на прошлых выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над преступной группой Обамы… Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАСвободная Пресса 00:06
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Футбол
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Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
Политика
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Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Технологии
Apple может запустить общую подписку на свои сервисы
Корпорация Apple рассматривает возможность объединения своих платных сервисов (Apple News+, Apple TV+ и Apple Music) в единую подписку.
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Источник в российском ОПК в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в ближайшие недели первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерным планирующим комплексом «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство.
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Наука
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Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
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Синоптики прогнозируют аномальные холода в России
В беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.