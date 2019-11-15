Политика
News.ruТрамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом Джо Байденом на выборах 2020 года.
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Транспорт
Росавтодор: строительство новой трассы из Краснодара в Крым выгоднее реконструкции
Реконструкция автодороги А-289 от Краснодара, через Славянск-на-Кубани и Темрюк до перечесения с трассой А-290 "Новороссийск - Керчь" предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Фигурное катание
Уехавший в США российский фигурист сравнил жизнь в двух странах
Экономика
В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты
Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Происшествия
Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Объединённая следственная группа опубликовала новые материалы, свидетельствующие о связи ДНР с российскими властями
Российские высокопоставленные чиновники давно были должны рассказать гражданам, кто стоит за крушением малазийского «Боинга».
Футбол
Определены 10 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Хоккей
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Здоровье
Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов и инфарктов
Смертность от инсультов снизилась в России в два раза за последние 10 лет, а от острых инфарктов миокарда - на 20%, заявила в четверг в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Армия и оружие
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Спорт
Малышко выиграл первый отборочный спринт сборной России по биатлону
Петербуржец Дмитрий Малышко одержал победу на первом отборочном спринте в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Происшествия
Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу.
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.