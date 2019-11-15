Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом Джо Байденом на выборах 2020 года.

Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом

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