Политика

News.ruNews.ruТрамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом Джо Байденом на выборах 2020 года.
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Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Известия01:42

Трамп отверг помощь Украины ради победы над Байденом на президентских выборах

Газета.Ruвчера в 23:14

Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Российская газетавчера в 22:25

Трамп отказался от помощи Украины в победе над Байденом

РЕН ТВвчера в 22:21

Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

ТАССвчера в 22:09

Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах

РБКвчера в 22:39
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Транспорт

Росавтодор: строительство новой трассы из Краснодара в Крым выгоднее реконструкции

Реконструкция автодороги А-289 от Краснодара, через Славянск-на-Кубани и Темрюк до перечесения с трассой А-290 "Новороссийск - Керчь" предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Будущее России. Национальные проекты 01:32
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости вчера в 01:46
Фигурное катание

Уехавший в США российский фигурист сравнил жизнь в двух странах

Ruposters.ru вчера в 07:02
Экономика

В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты

Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
REGNUM 02:09
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Происшествия

Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.
Газета.Ru 02:06
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России

Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Время Пресс вчера в 05:56
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Армия и оружие

Объединённая следственная группа опубликовала новые материалы, свидетельствующие о связи ДНР с российскими властями

Российские высокопоставленные чиновники давно были должны рассказать гражданам, кто стоит за крушением малазийского «Боинга».
Эхо Москвы вчера в 22:02
Футбол

Определены 10 из 24 участников Евро-2020

По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Sport24.ru вчера в 18:36
Хоккей

Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

РИА Новости 01:45
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Здоровье

Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов и инфарктов

Смертность от инсультов снизилась в России в два раза за последние 10 лет, а от острых инфарктов миокарда - на 20%, заявила в четверг в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 15:32
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Армия и оружие

Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства

Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:25
Экономика

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Газета.Ru вчера в 07:57
Спорт

Малышко выиграл первый отборочный спринт сборной России по биатлону

Петербуржец Дмитрий Малышко одержал победу на первом отборочном спринте в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
78.ru вчера в 03:36
Происшествия

Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД.
РБК вчера в 14:38
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

РБК вчера в 19:54
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда вчера в 03:20
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу.
Ведомости вчера в 17:08
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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