Политика
Московский КомсомолецТрамп решил не привлекать военных для подавления беспорядков в США
Как сообщает телеканал Newsmax TV, президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи привлечь Национальную гвардию для подавления беспорядков в стране. "Не думаю, что нам (властям США - прим. ред.) нужно это делать", - заявил Трамп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп решил не привлекать военных для подавления беспорядков в США
Московский Комсомолецвчера в 19:07
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3.
RT на русском 02:07
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть
Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 18:15
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Происшествия
В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области
Российская газета 02:55
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Экономика
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов.
Российская газета 02:25
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Происшествия
Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа на улице Вавиловых
Инцидент произошел около 22:30. Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа.
Невские Новости 02:16
Политика
В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита
Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
РБК 02:31
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета вчера в 08:25
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 02 июня в 01:02
Кино
В фильмах Marvel камео Стэна Ли могут заменить на камео Дэдпула
Родной город 02:43
Армия и оружие
В США рассказали об экстремальных подлодках России
Известный американский специалист по подводному вооружению Хай Саттон высоко оценил возможности ВМФ РФ, назвав экстремальными темпы модернизации российского подводного флота.
ПолитРоссия вчера в 14:25
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
Гаджеты
Новый телевизор Smart TV от Nokia продемонстрировали перед релизом
UfaTime.ru вчера в 10:13
Культура
Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия»
RT на русском вчера в 12:39
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Общество
С Twitter и Facebook принудительно взыщут штрафы на 4 миллиона рублей
Судебные приставы будут принудительно взыскивать с компаний Twitter и Facebook назначенные судом штрафы.
ФедералПресс 02:52
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:18
Политика
Путин не принял приглашение Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин не примет участия в назначенном на 4 июня виртуальном саммите Global Vaccine Summit 2020, на который его пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
РБК вчера в 07:01
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30