Политика
Газета.RuБелый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
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Белый дом не будет участвовать в первых судебных слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа 4 декабря, сообщает CNN со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне, адресованное председателю юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролду Надлеру.Ведомостивчера в 21:36
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