Политика
Свободная ПрессаТрамп отказался участвовать в слушаниях по импичменту
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что на время секретной поездки в Афганистан Трамп лишился самого дорогого, а именно своего личного телефона и доступа в Twitter.
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с чего всё началось
Белый дом не будет участвовать в первых судебных слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа 4 декабря, сообщает CNN со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне, адресованное председателю юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролду Надлеру.Ведомостивчера в 21:36
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Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Экономика
В России ипотечные ставки будут снижены до 7-8% годовых
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых в ближайшей перспективе.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Армия и оружие
СМИ: китайский истребитель пятого поколения дешевле российских Су-57 и Су-35
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Спорт
Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира
В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Политика
Рик Перри ушел в отставку с поста министра энергетики США
Рик Перри завершил свою работу на посту министра энергетики США.
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Общество
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Кино
«Ведьмак» превзошел «Игру престолов», считают критики
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Футбол
«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Футбол
Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили
Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Происшествия
Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
Финансы
Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги
Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
Общество
В Крыму закрыли роскошный отель Ротару
Отель "Вилла София", который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Ялте.