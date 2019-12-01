Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаТрамп отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что на время секретной поездки в Афганистан Трамп лишился самого дорогого, а именно своего личного телефона и доступа в Twitter.
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Белый дом не будет участвовать в первых судебных слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа 4 декабря, сообщает
 CNN со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне, адресованное председателю юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролду Надлеру.
Ведомостивчера в 21:36

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Белый дом не будет участвовать в ближайших слушаниях по импичменту Дональда Трампа

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ТАССвчера в 20:04

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа

Газета.Ruвчера в 21:48

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РБКвчера в 21:01

Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Российская газетавчера в 20:38

СМИ: Белый дом не примет участие в слушаниях по импичменту

РИА Новостивчера в 20:10

Белый дом не будет участвовать в слушаниях по импичменту

REGNUMвчера в 22:07
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