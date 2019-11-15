Политика

ИзвестияИзвестияТрамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году. Об этом 14 ноября сообщает Associated Press.
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Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

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Российская газетавчера в 22:25
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