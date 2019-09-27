Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров

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