Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.
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Трамп ответил на сообщения о предложении Ирану по санкциям

РБК10:28

Трамп заявил, что Иран ставил условием встречи снятие санкций

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Роухани сообщил о предложении Трампа снять санкции с Ирана

Московский Комсомолец10:03

Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры

RT на русском09:39
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
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Газета.Ru 09:00
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