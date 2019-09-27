Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.

Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры

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