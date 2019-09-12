Политика
Российская газетаТрамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина назвала мерзостью слова Джона Уоррена об их романе
Bimru.ru вчера в 11:05
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия
В Вологде крысы покусали школьников прямо на уроке
Родители третьеклассников сообщают, что на их детей напали крысы и покусали.В самом учреждении говорят, что ничего страшного не произошло, и это были совсем не крысы, а мыши.
ГЛАС.RU 01:04
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
Lenta.ru 02:21
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Политика
Лукашенко предсказал выбор белорусского народа
«Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.
Lenta.ru 04:24
Политика
Песков отреагировал на выступление Дудя на премии GQ
Национальная служба новостей вчера в 07:36
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
В отличие от загадочного межзвездного астероида Оумуамуа, который был открыт два года назад только после сближения с Солнцем (перигелием), комета Борисова только приближается к эклиптике и по расчетам специалистов, окажется на минимальном расстоянии от Солнца 10 декабря 2019 года.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Гаджеты
Honor возглавил рынок смартфонов России
Чжао Мин (Zhao Ming), президент Honor, объявил через китайскую платформу микроблогов Weibo, что Honor является ведущим брендом смартфонов в России, если говорить о занимаемой доле рынка.
iXBT.com 03:09
Энергетика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
Происшествия
В Омске осудили грабителя, заставившего скрипача играть «Мурку»
Российская газета 04:25
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Киберспорт
Стань демоном: Nioh 2 выйдет в начале 2020 года
Напомним, оригинальная Nioh вышла в 2017 году. В ней игроки управляют английским мореплавателем Уильямом Адамсом и сражаются с демонами.
REGNUM 03:35
Армия и оружие
В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ
Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.
Хабаровский край сегодня 03:15
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 вчера в 13:00
Музыка
Умер любимый музыкант Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Культуромания 01:41
Технологии
Binance coin потерял 50% от цены за 2,5 месяца
В четверг, 12 сентября, среднерыночная цена Binance Coin опустилась до отметки в $20.
РБК 03:07
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29