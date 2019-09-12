Политика
Российская газетаТрамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
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Футбол
Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»
В петербургском «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год.
Матч ТВ 02:53
Происшествия
Пограничники задержали 16 северокорейских шхун у берегов Приморья
Более 250 рыбаков и 16 северокорейских шхун задержали пограничники за сутки в связи с незаконным промыслом кальмара у берегов Приморья, сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ.
Коммерсантъ 00:37
Наука
Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Газета.Ru 02:53
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор
Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.
Замана 02:59
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском вчера в 03:56
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами.
Известия вчера в 08:00
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Экономика
«Ъ»: AliExpress начала продажу автозапчастей с российского склада
AliExpress начал продажу автомобильных запчастей с российского склада.
ТАСС 02:37
Армия и оружие
В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика
Адаптер «ФНС. 2-НДФЛ» от компании «Кворум»: информация о заемщиках через СМЭВ на новом уровне
Адаптер позволяет финансовым организациям получать сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ непосредственно из ФНС, применяя сервисы Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
CNews 02:00
Армия и оружие
Армия США закупит макеты автомата Калашникова
Армия США намерена приобрести пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы.
Вечерняя Москва 00:36
Авто
АвтоВАЗ улучшил картер коробки передач
На АвтоВАЗе доработали конструкцию коробок передач, установив дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия.
Тавто.Ру вчера в 03:19
Культура
«Эрмитаж-Сибирь» в Омске откроется выставкой о воинской культуре Ближнего Востока
Один из трех разделов выставки посвящен ближневосточным оружейным традициям и расскажет об использование оружия вне войны: это воспитание воина, его тренировка, охота и роль оружия в системе знаков власти.
ТАСС 00:29
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Орлова, Орбакайте и Полторак провели вечер вместе
Не всегда в будний вечер хочется побыстрее вернуться домой.
Телепрограмма вчера в 02:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Золотая пилюля: скупка драгоценного металла убережет Россию от кризиса
Еще в начале нашего десятилетия, после кризиса 2008 года, золотой запас России не дотягивал и до 700 т, то есть был меньше показателя СССР времен «развитого социализма».
Известия вчера в 17:02
Здоровье
Британский врач прописал таблетки, которые вызвали рак у пациентки
Врач посоветовал ей принять препарат, а через несколько часов женщина заснула на пляже.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00