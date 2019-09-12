Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары

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