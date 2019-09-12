с чего всё началось

По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение тарифов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели. Это решение было принято по просьбе вице-премьер Китая Лю Хэ, а также в связи с 70-летием КНР (отмечается 1 октября).

Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели

Общество В России заметили «дефицит внуков» За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Политика Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.

Политика CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.

Политика «Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.

Общество 39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.

Политика Медведев анонсировал новый план развития экономики Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Гаджеты Motorola готовит недорогой смартфон One Macro Информация, обнародованная Национальной комиссией по вещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), говорит о том, что в скором времени дебютирует новый смартфон Motorola под названием One Macro.

Происшествия Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.

Армия и оружие Военные РФ и Сирии обнаружили около Дамаска тайную тюрьму боевиков В Восточной Гуте совместными действиями военных России и Сирии была найдена тайная тюрьма боевиков.

Политика Президент США может перейти к более миролюбивой внешней политике Случившаяся накануне отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала третьей за два с половиной года президентства Дональда Трампа – ранее с этого поста были уволены генералы Майкл Флинн и Герберт Макмастер.

Авто Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid Согласно информации, оглашенной главой российского подразделения компании Skoda Яном Прохазка, обновленный бюджетный лифтбэк чешской марки под названием Rapid выйдет в продажу в РФ в конце зимы – начале весны 2020 года.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Происшествия Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.