Политика
КоммерсантъТрамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели. Это решение было принято по просьбе вице-премьер Китая Лю Хэ, а также в связи с 70-летием КНР (отмечается 1 октября).
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По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение тарифов.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 19:31
с чего всё началось
«По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики мы условились, что в качестве жеста доброй воли США перенесут повышение пошлин на товары объемом 250 миллиардов долларов (с 25% до 30%) с 1 до 15 октября», - написал президент США в своем Twitter.ТК Звезда19:54
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:32, Вашингтон
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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
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Названы самые доступные китайские автомобили в России
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Медведев анонсировал новый план развития экономики
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
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Военные РФ и Сирии обнаружили около Дамаска тайную тюрьму боевиков
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Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
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Музыка
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Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
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Кремль подтвердил работу Смоленкова в администрации президента
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.
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