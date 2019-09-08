Политика
Российская газетаТрамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
Коммерсантъвчера в 19:28
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Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
RT на русском 01:34
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Единоборства
Президент UFC объявил следующего соперника Нурмагомедова
Sportbox.RU вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение вчера в 09:03
Политика
Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru вчера в 08:30
Происшествия
Электричество на Левом берегу Омска отключилось из-за удара молнии
Как ранее сообщал Город55, 7 сентября омский аэропорт, включая жителей нескольких домов в Кировском округе, остались на несколько часов без электричества.
Город55.ру 01:41
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
В Курганской области открылись избирательные участки
Коммерсантъ Челябинск вчера в 23:04
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Политика
Кремль прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
В Кремле подтвердили взаимное освобождение граждан России и Украины. Об этом в субботу, 7 сентября, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:26
Общество
В Иннополисе над избирательным участком подняли воздушный шар
Kazanfirst.ru 00:59
Политика
Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы
За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.
Российская газета 02:16
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика
«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»
Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт вчера в 13:30
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Авто
УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ вчера в 23:04
Единоборства
Чемпионский бой Бейдера и Конго признан несостоявшимся
Бейдер с первого раунда захватил инициативу в стойке, а затем перевёл бой в партер, где занял доминирующую позицию, но случайно ткнул пальцем в глаз Конго, после чего тот не смог продолжить поединок по решению врача.
News.ru 00:34
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову
Газета.Ru вчера в 10:54
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru вчера в 14:35
Происшествия
Пожар в бассейне Училища олимпийского резерва в Москве потушен
Пожар в здании бассейна Училища олимпийского резерва на западе Москвы полностью потушен.
ТАСС 02:12
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Футбол
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru вчера в 15:45
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Наука
Математики сумели разложить число 42 на три куба через 65 лет
Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели разложить число 42 на три куба.
iReactor 00:45
Автоспорт
Феттеля не накажут по итогам квалификации «Гран-при Италии»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не будет наказан стюардами «Гран-при Италии» по итогам квалификации, где он стал четвертым.
Спорт-Экспресс вчера в 14:44