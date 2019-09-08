Политика
Российская газетаТрамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Читать в источнике
Оценить
Они должны были прибыть в США сегодня. К сожалению, ради создания ложного преимущества, они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК вчера в 19:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
Коммерсантъвчера в 19:28
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:29, Вашингтон
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Общество
Первый снег выпал в районе Сочи
Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии
Известия вчера в 07:16
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Единоборства
Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Матч ТВ вчера в 19:22
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт не знает, кто такой Рамзан Кадыров
Красная весна вчера в 22:53
Происшествия
В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов
Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.
Life.ru вчера в 08:00
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Космос
Вторая индийская лунная миссия «Чандраян-2» закончилась неудачей
Военное обозрение вчера в 07:45
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС вчера в 08:24
Футбол
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030
Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.
РБК вчера в 22:03
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Здоровье
Почему возникает онемение тела?
Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы "О самом главном": – Причины онемения могут быть как безобидными (неудобное положение тела, длительная неподвижность, ношение узкой обуви), так и указывать на серьёзные сбои в организме (недостаток витаминов, артрит, артроз, сахарный диабет, тромбоз, межпозвонковые грыжи и др.).
Аргументы и Факты вчера в 23:51
Кино
Вышел трейлер нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»
Трейлер новой драмы канадского режиссера Ксавье Долана «Матиас и Максим» появился на YouTube.
Политическая Экспертиза вчера в 21:11
Политика
В правительстве опровергли слухи о повышении пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства Российской Федерации опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что кабмин прорабатывает вопрос повышения пенсионного возраста в России до 70 лет, передаёт РИА Новости.
Профиль 06 сентября в 09:07
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
В Татарстане проходят выборы в Госсовет РТ
Kazanfirst.ru 00:25
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 06 сентября в 07:30
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Общество
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Единоборства
Бой Ковалев – Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе
Советский спорт вчера в 23:33
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28