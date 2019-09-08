Политика
Российская газетаТрамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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с чего всё началось
Как написал глава Соединенных Штатов на своей странице в Twitter, он планировал провести секретную встречу с ключевыми лидерами «Талибана»* и Гани в воскресенье, 8 сентября, в Кэмп-Дэвиде — своей загородной резиденции.Телеканал 360°02:54
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Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
Коммерсантъвчера в 19:28
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Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Футбол
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Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.
РБК вчера в 22:03
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Футбол
«Ювентус» планирует подписать Де Хеа
Роналду - самый быстрый форвард в чемпионате Италии Английский клуб несколько раз пытался подписать новый контракт с голкипером, однако на данный момент де Хеа не принял ни одного из предложений клуба по новому соглашению.
Sport.ru 04:14
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией
Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24
Политика
Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%
«Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Росбалт 04:30
Политика
В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Армия и оружие
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru 04:34
Гаджеты
Часы Huawei Watch GT 2 представят 19 сентября
Компания Huawei готова представить новейшую серию смартфонов Mate 30 с процессором Kirin 990 19 сентября.
ГЛАС.RU 04:48
Политика
К полудню в Волгоградской области проголосовали 15,41% избирателей
Крестьянская жизнь 05:34
Экономика
Импорт из США в Китай сократился на 22,5%
Фото: zen.yandex.ru Импорт из США в Китай сократился на 22,5%. Об этом сообщает Associated Press.
ЭКД 05:41
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
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В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52