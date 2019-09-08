с чего всё началось

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Политика Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Футбол Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030 Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.

Кино Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер» Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.

Футбол «Ювентус» планирует подписать Де Хеа Роналду - самый быстрый форвард в чемпионате Италии Английский клуб несколько раз пытался подписать новый контракт с голкипером, однако на данный момент де Хеа не принял ни одного из предложений клуба по новому соглашению.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Политика В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Политика Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39% «Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Политика В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.

Армия и оружие Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).

Гаджеты Часы Huawei Watch GT 2 представят 19 сентября Компания Huawei готова представить новейшую серию смартфонов Mate 30 с процессором Kirin 990 19 сентября.

Экономика Импорт из США в Китай сократился на 22,5% Фото: zen.yandex.ru Импорт из США в Китай сократился на 22,5%. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.

Происшествия В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.

Футбол Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.