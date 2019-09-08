Они должны были прибыть в США сегодня. К сожалению, ради создания ложного преимущества, они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры.

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

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