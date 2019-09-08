Политика
Российская газетаТрамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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Они должны были прибыть в США сегодня. К сожалению, ради создания ложного преимущества, они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 19:07
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
Армия и оружие
Дания расширит участие в военных операциях за рубежом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод и министр обороны Трине Брамсен на пресс-конференции 6 сентября заявили, что Дания расширит свое участие в военных операциях за рубежом.
REGNUM 07:59
Политика
В Польше призвали к скорейшему примирению с Россией
Журналист выразил уверенность, что Польша должна стремиться к нормализации отношений с Россией, поскольку столкновение со столь крупной державой не приведет ее ни к чему хорошему.
РЕН ТВ 22:10
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости 21:26
Единоборства
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
Lenta.ru 18:41
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
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Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Космос
Разработчик робота FEDOR рассказал о следующем полёте андроида
REGNUM вчера в 14:49
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.
Суть событий 10:07
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Единоборства
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 19:30
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru 15:58
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Общество
В подтопленном Комсомольске перенесли два избирательных участка
Российская газета 21:50
Армия и оружие
Ливийцы протестуют против вмешательства Парижа в гражданскую войну
На протяжении долгого времени в Ливии, где идет гражданская война, многие выражают недовольство из-за вмешательства США и Франции во внутренние дела страны.
iReactor 06:05
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru 06:50
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Технологии
Сотрудники Microsoft посмеялись над провалами компании в мюзикле
Сотрудники Microsoft сняли мини-мюзикл, в котором рассказали об успехах компании и посмеялись над неудачами.
Политическая Экспертиза 21:33
Здоровье
В США зарегистрирована еще одна смерть, которую связывают с вейпингом
Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о регистрации 450 случаев по всей стране заболеваний лёгких, которые связывают с употреблением электронных сигарет.
Вечерний курьер 06:00
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.
REGNUM 20:43
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.
ФАН 19:13
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00