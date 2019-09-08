Политика
Pravda.RuТрамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле
Встреча должна была пройти 8 сентября в загородной резиденции Трампа. Незадолго до самой встречи президент США отменил переговоры и отказался встречаться с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом Трамп сообщил в Twitter.
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с чего всё началось
Как написал глава Соединенных Штатов на своей странице в Twitter, он планировал провести секретную встречу с ключевыми лидерами «Талибана»* и Гани в воскресенье, 8 сентября, в Кэмп-Дэвиде — своей загородной резиденции.Телеканал 360°02:54
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Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
Коммерсантъвчера в 19:28
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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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Российская газета 05:17
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Газета.Ru 05:12
Политика
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Московский Комсомолец 06:37
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МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
RT на русском 08:16
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Известия 07:59
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых – зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Кино
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Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
Ридус вчера в 10:17
Происшествия
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Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
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Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
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Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
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Термоядерные бомбы США оказались дефектными
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