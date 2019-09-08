с чего всё началось

Встреча должна была пройти 8 сентября в загородной резиденции Трампа. Незадолго до самой встречи президент США отменил переговоры и отказался встречаться с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Происшествия В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Политика Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Здоровье Медики подчеркнули важность прекращения курения после диагностирования рака Международная ассоциация по изучению рака легких выступила с заявлением о важности прекращения курения после диагностирования рака.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.

Общество Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей Пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых – зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.

Кино Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.

Общество Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса» Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Наука Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили орденами Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".