Политика

Вести.RuВести.RuТрамп отменил санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.
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В женевском офисе FIA сегодня был рассмотрен протест Racing Point против заводской команды Renault.
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«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
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