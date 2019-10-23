Политика
Вести.RuТрамп отменил санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.
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The Hill: Санкции против Турции, предложенные американскими законодателями, натолкнулись на препятствия в Сенате
Московский Комсомолец Турция06:05
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