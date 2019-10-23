Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

Экономика ЦБ на год откажется от законодательных инициатив на финансовом рынке Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».

Автоспорт В Женеве рассмотрели протест против Renault В женевском офисе FIA сегодня был рассмотрен протест Racing Point против заводской команды Renault.

Политика Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф» Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Наука Российский биолог отредактирует человеческую яйцеклетку Летом этого года российский биолог Денис Ребриков заявил, что намерен создать генетически отредактированных детей - вторым после скандально известного китайского ученого Хэ Цзянькуя.

Шоу-бизнес В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.

Политика Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд «К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».