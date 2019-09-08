Политика
Вести.RuТрамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ). В результате взрыва в афганской столице погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.
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с чего всё началось
Как написал глава Соединенных Штатов на своей странице в Twitter, он планировал провести секретную встречу с ключевыми лидерами «Талибана»* и Ахмадзаем в воскресенье, 8 сентября, в Кэмп-Дэвиде — своей загородной резиденции.Телеканал 360°02:54
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Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
Коммерсантъвчера в 19:28
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вести.Ru 03:38
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Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Культура
Брянцев пригласили на фестиваль славянской культуры
БрянскToday 03:16
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40
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Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
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Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли ДНР из зенитных установок
Известия вчера в 17:19
Происшествия
В Финляндии мошенник под видом девушки вымогал деньги у мужчин
Как сообщается, в течение трех лет мошенник связывался с мужчинами на сайте знакомств с помощью выдуманного профиля, где он представлялся 18-летней девушкой.
Gazeta.SPb 01:23
Политика
Протестующие в Гонконге попросили помощи у США
Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
REGNUM 04:14
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru 02:49
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Гаджеты
Apple впервые проведет на YouTube трансляцию презентации устройств
REGNUM вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru вчера в 07:23
Происшествия
Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области
90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.
ТАСС 03:48
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Политика
Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%
Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов.
Российская газета 03:58
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
На 12:00 явка на выборах в Оренбургской области составила более 16%
РИА Оренбуржье 04:18
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Член ЦИК России прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край
Вчера, 4 сентября, в столицу Хабаровского края прибыл член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Валерий Гальченко.
Дебри-ДВ 05 сентября в 05:23
Футбол
Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт
Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
По словам адвоката Юрия Падалки, руководство колонии поддержало досрочное освобождение Кокорина и Мамаева.
DixiNews 06 сентября в 05:54
Политика
КПРФ обвинили в скупке голосов в Бурятии
В Улан-Удэ представители КПРФ пытаются скупать голоса избирателей, прикрываясь сбором подписей за Байкал, сообщают гражданские корреспонденты «Ридуса».
Ридус 02:00