с чего всё началось

После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ). В результате взрыва в афганской столице погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.

Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Армия и оружие Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Происшествия В Финляндии мошенник под видом девушки вымогал деньги у мужчин Как сообщается, в течение трех лет мошенник связывался с мужчинами на сайте знакомств с помощью выдуманного профиля, где он представлялся 18-летней девушкой.

Политика Протестующие в Гонконге попросили помощи у США Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.

Происшествия Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.

Политика Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Политика Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Происшествия Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области 90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.

Политика Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Политика Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67% Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Общество В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.

Происшествия В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.

Финансы Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.

Политика Член ЦИК России прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край Вчера, 4 сентября, в столицу Хабаровского края прибыл член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Валерий Гальченко.

Футбол Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу По словам адвоката Юрия Падалки, руководство колонии поддержало досрочное освобождение Кокорина и Мамаева.