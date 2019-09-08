Политика
Газета.RuТрамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле.
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Они должны были прибыть в США сегодня. К сожалению, ради создания ложного преимущества, они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК вчера в 19:07
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Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
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