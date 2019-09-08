Они должны были прибыть в США сегодня. К сожалению, ради создания ложного преимущества, они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле.

Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

Политика Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Общество Гороскоп на неделю с 9 сентября для всех знаков зодиака Мужчины-Стрельцы в любовной сфере более стабильны и последовательны, чем дамы: прекрасный пол на неделе с 9 сентября ищет приключений.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Политика Единый день голосования проходит в России В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Гаджеты Google Pixel 4 и Pixel 4 XL могут оснастить восьмикратным зумом В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.

Единоборства Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Игры Девятилетняя девочка из Нигерии создала 30 компьютерных игр Навыки программиста, Базил приобрела в компьютерном лагере. На 30 полноценных игр, девочке понадобилось всего 4 месяца.

Футбол Сборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии.

Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

Общество Первый снег выпал в районе Сочи Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.

Наука В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер» В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».

Авто Что нужно знать об использовании ПТС в цифровом формате? Многие, кто еще не сталкивался с этой инновацией, задаются вопросом, как выглядит электронный вариант паспорта транспортного средства, где его получить и как применять на практике.

Здоровье Врачи назвали 8 причин для начала приема яблочного уксуса Врачи назвали 8 причин, согласно которым стоит начать принимать данное средство.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Политика После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.

Авто Названы топ-3 самых безопасных автомобилей такси в России Проведя собственное исследование, эксперты iReactor назвали ТОП-3 самых безопасных автомобилей такси в России.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».