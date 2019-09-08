Политика
Газета.RuТрамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле.
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Как написал глава Соединенных Штатов на своей странице в Twitter, он планировал провести секретную встречу с ключевыми лидерами «Талибана»* и Гани в воскресенье, 8 сентября, в Кэмп-Дэвиде — своей загородной резиденции.Телеканал 360°02:54
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Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле
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