с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле.

Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

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Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.

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Происшествия На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2 Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

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Происшествия Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.