Коронавирус

ТАССТАССТрамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
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