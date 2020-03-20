Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

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