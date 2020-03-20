Коронавирус
ТАССТрамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Общество
Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19
Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Энергетика
Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической
Совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал нынешнюю цену на нефть катастрофической, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Общество
В России утвердили правила оформления больничных при карантине
Правительство утвердило временные правила оформления электронных больничных листов застрахованным россиянам, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и членам их семей.
Политика
Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
Общество
В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу
Накануне, 18 марта, на территории Абакана введен режим ЧС по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Происшествия
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ
Телеведущий и одновременно московский врач доктор Мясников пояснил, что понимание сроков ухода коронавируса из РФ требует «простая математика», а также время его развития и жизни в организме.
Здоровье
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Футбол
Хеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу
Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
Происшествия
В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса
В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Происшествия
В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом
В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Здоровье