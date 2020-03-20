Коронавирус

ТАССТАССТрамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
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Трамп отменил встречу лидеров G7 в США

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Трамп заменит встречу лидеров G7 в США на общение по видеосвязи

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Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество

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Газета.Ru 16:07
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Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической

Совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал нынешнюю цену на нефть катастрофической, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Общество

Эр-Рияд запретил проводить молитвы в главных мечетях в Мекке и Медине

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Общество

В России утвердили правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления электронных больничных листов застрахованным россиянам, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и членам их семей.
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Политика

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Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
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Общество

В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу

Накануне, 18 марта, на территории Абакана введен режим ЧС по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
RuNews24.ru 00:46
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Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

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РИА Новости 13:30
Происшествия

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
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Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

Телеведущий и одновременно московский врач доктор Мясников пояснил, что понимание сроков ухода коронавируса из РФ требует «простая математика», а также время его развития и жизни в организме.
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Здоровье

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:57
Футбол

Хеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу

Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса.
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

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Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
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В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия 19:45
Происшествия

В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Вести.Ru 15:25
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Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 18:19
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Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
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ТАСС вчера в 17:03
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Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

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Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
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Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
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