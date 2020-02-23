Политика
РИА НовостиТрамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
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Политика
Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»
Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
Единоборства
Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Армия и оружие
Российский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба
По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна
В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим
По его данным, беспилотные объекты террористов восемь раз нападали на авиабазу России в Хмеймим.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Общество
В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер
Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Общество
Кириенко рассказал о победителях конкурса президентских грантов
Всего по итогам первого в 2020 году конкурса президентских грантов больше двух тысяч некоммерческих организаций получили более 4 миллиардов рублей.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Общество
В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека
Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Общество
Россиян хотят штрафовать за борщевик
Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые стал отцом
Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.