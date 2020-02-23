Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
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В Неваде сегодня состоятся демократические кокусы

Эхо Москвы07:05

СМИ: Сандерс победил на собраниях активистов Демпартии США в Неваде

ТАСС18:54

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

РИА Новости21:26

Трамп поздравил Сандерса с успехом на собраниях демократов в Неваде

Российская газета20:27

Сандерс убедительно побеждает на собраниях активистов в Неваде

Красная весна20:00

Трамп поздравил Сандерса с победой на первичных выборах

Московский Комсомолец22:02

Трамп поздравил «сумасшедшего Берни» с победой над Байденом

Взгляд.ру20:38
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Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
РИА Новости вчера в 16:54
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru 03:17
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Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Газета.Ru 21:14
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Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:36
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском 19:56
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Газета.Ru вчера в 18:30
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По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar.
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Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Общество

Геологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

Известия 12:58
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна

В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
ToDay News Ufa вчера в 14:13
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Армия и оружие

МИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим

По его данным, беспилотные объекты террористов восемь раз нападали на авиабазу России в Хмеймим.
Газета.Ru 12:39
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
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Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер

Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
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Общество

Кириенко рассказал о победителях конкурса президентских грантов

Всего по итогам первого в 2020 году конкурса президентских грантов больше двух тысяч некоммерческих организаций получили более 4 миллиардов рублей.
Российская газета 03:38
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Российская газета 15:39
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru 02:59
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В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
RT на русском 21:09
Политика

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые стал отцом

Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.
Lenta.ru 14:04
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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