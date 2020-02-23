Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".

Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

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