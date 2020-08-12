Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти

Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.