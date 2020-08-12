Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти
Смотрите также
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
Россияне заступились за Соседова перед оскорбившим его Пригожиным
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
Роскачество дало рекомендации по избавлению от телефонных мошенников
Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020
Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет
Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии