Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТрамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти

Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.
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с чего всё началось

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАССвчера в 22:27

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Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

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«Мы спасли энергетику». Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

Life.ruвчера в 23:46

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

ТАССвчера в 22:27

Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Комсомольская правдавчера в 23:26

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

REGNUMвчера в 22:58

Трамп оценил вклад России в сокращение добычи нефти

РЕН ТВвчера в 22:50

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Lenta.ruвчера в 23:43
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Политика

МИД Литвы отметил необходимость новых выборов президента Белоруссии

Белоруссии нужны новые выборы президента, прошедшие не были демократическими, заявил 12 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:42
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Общество

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Президент Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 05:29
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Происшествия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

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Певица Полина Гагарина отдыхает с любовником после расставания с мужем

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Эксперты рассказали, почему установка багажника на крышу машины может стать причиной получения штрафа от ГИБДД.
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Общество

На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»

На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".
Российская газета 05:27
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Общество

Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.
Lenta.ru 10:03
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Происшествия

В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru 10:50
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Происшествия

Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца

Сын актёра Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца. Авария произошла в Новгородской области.
RT на русском вчера в 15:10
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Происшествия

Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 09:28
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Общество

В Минске закрыли семь станций метро

Семь станций метро закрыли в Минске в целях обеспечения безопасности пассажиров.
RT на русском 11:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл стали владельцами дома в Санта-Барбаре

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Санта-Барбаре.
Актуальные Новости 07:02
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Политика

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

В Белоруссию прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690, следует из данных сервиса слежения за самолетами FlightRadar.
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Происшествия

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
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Политика

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 10 августа в 07:05
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Игры

В сеть утекла новая информация о ремастере Mass Effect Trilogy

REGNUM вчера в 21:07
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Общество

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Политика

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Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
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Спорт

ВФЛА выплатила долг World Athletics в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила долг в 6,31 миллиона долларов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
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В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС 09:27
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Футбол

Федотов: гол Дзюбы нельзя было засчитывать, на VAR сидят Лосяш и Бараш

Федотов считает, что "Зенит" нарушил правила в тот момент, когда Дзюба забил мяч. Пересматривая повтор, Федотов подтверждает свои слова.
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Политика

Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском 08:29
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Происшествия

Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга

Артистка попала в больницу еще 8 августа. Сейчас она после трепанации черепа находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга.
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Происшествия

В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне

Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ). По этой статье ему грозит от 3 до 8 лет.
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Иртыш — Чертаново 1:2

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Асад прервал речь в парламенте из-за плохого самочувствия

Президент Сирии Башар Асад был вынужден прервать обращение к парламенту из-за плохого самочувствия.
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Экономика

ВВП России во втором квартале снизился на 8,5%

ВВП России во втором квартале на фоне пандемии коронавируса упал на 8,5% относительно аналогичного периода 2019 года.
Аргументы и Факты вчера в 13:47
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Происшествия

МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса

Самолет МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми. Истребитель некоторое время кружил над городом, чтобы выработать топливо.
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Политика

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
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