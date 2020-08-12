Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти
Смотрите также
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
В ПФР назвали условия получения прибавки к пенсии в 80 лет
Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
В ПФР назвали условия получения прибавки к пенсии в 80 лет
Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии