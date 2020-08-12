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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти

Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии
Известия

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Известия00:40
Life.ru

«Мы спасли энергетику». Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

Life.ru23:46
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Lenta.ru23:43
Комсомольская правда

Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Комсомольская правда23:26
REGNUM

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

REGNUM22:58
РЕН ТВ

Трамп оценил вклад России в сокращение добычи нефти

РЕН ТВ22:50
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

ТАСС22:27

Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем
RT на русском12:51
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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