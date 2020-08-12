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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти

Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
Подробнее о событии
REGNUM

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

REGNUM22:58
Life.ru

«Мы спасли энергетику». Трамп высоко оценил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение мировой нефтедобычи

Life.ru23:46
Lenta.ru

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Lenta.ru23:43
Комсомольская правда

Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Комсомольская правда23:26
Известия

Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Известия00:40
РЕН ТВ

Трамп оценил вклад России в сокращение добычи нефти

РЕН ТВ22:50
ТАСС

Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире

ТАСС22:27

Бывший прокурор Москвы освободил апартаменты Генпрокуратуры

Спорная квартира была предоставлена семье Сергея Куденеева через несколько лет после того, как он был переведен с поста прокурора Орловской области в Москву на должность начальника управления по надзору за законностью уголовных наказаний и содержания под стражей обвиняемых в следственных изоляторах Генпрокуратуры РФ.
Бывший прокурор Москвы освободил апартаменты Генпрокуратуры
Коммерсантъвчера в 14:40

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Городской ревизорвчера в 07:03
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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В день вакцинации от коронавируса запрещено пить алкоголь

Главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в день вакцинации от коронавирусной инфекции категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.
Вести Подмосковья01:53
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