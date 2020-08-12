Трамп отметил роль Москвы и Эр-Рияда в сокращении добычи нефти
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Напомним, в мае вступило в силу соглашение стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль 2020 года включительно. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу на равные доли.В источнике
С чего всё началось
Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
ТАСС22:27
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