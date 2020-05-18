Коронавирус
REGNUMТрамп отметил снижение роста заражений коронавирусом в США
Вашингтон, 18 мая 2020, 04:03 — REGNUM Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа в США значительно снизилось, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в стране постепенно сокращается.Московский Комсомолецвчера в 19:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Культура
Компания Netflix презентовала свой клип для конкурса «Евровидение»
Деловое.ТВ вчера в 09:24
Энергетика
Стоимость нефти Brent пробила отметку в 33 доллара за баррель
Нефть марок Brent и WTI, по данным лондонской биржи, выросла в цене, пробив психологические отметки в 33 и 30 долларов за баррель соответственно.
Политическая Экспертиза вчера в 21:04
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Общество
Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей
Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи.
Интерфакс 02:46
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Еще 130 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области выявили еще 130 зараженных коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 03:20
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Общество
За сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Daily 03:37
Авто
Новый Geely Atlas Pro обошёл в продажах Toyota RAV4
По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров.
Новые автомобили 00:28
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны.
Москва 24 03:36
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Футбол
Игроков РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
В дни матчей возобновлённого сезона Российской Премьер-Лиги футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию.
Чемпионат вчера в 07:12
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава нашла свою любовь
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава снова влюблена.
Народные новости вчера в 16:50
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
Bloomberg сменил заголовок статьи о смертности в РФ после критики
Агентству Bloomberg пришлось сменить заголовок статьи о летальности коронавируса в России после того, как официальный представить МИД Мария Захарова обвинила издание в дезинформации.
Сайт интересных новостей 16 мая в 19:59
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру вчера в 04:39
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Футбол
«Челси» хочет выручить 70 миллионов евро с продажи Жоржинью
По информации источника, «синие» хотят получить за 28-летнего итальянца сумму в 70 миллионов евро.
Спорт-Экспресс вчера в 06:57
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 117 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 18 мая зафиксировано 117 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:31
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру вчера в 09:40
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Спорт
Корейский клуб заменил болельщиков на трибунах секс-куклами
Спорт БИЗНЕС Online 03:16
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00