с чего всё началось

Вашингтон, 18 мая 2020, 04:03 — REGNUM Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа в США значительно снизилось, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Энергетика Стоимость нефти Brent пробила отметку в 33 доллара за баррель Нефть марок Brent и WTI, по данным лондонской биржи, выросла в цене, пробив психологические отметки в 33 и 30 долларов за баррель соответственно. 94

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 116

Общество Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 1,8K

Авто Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power. 6

Общество За сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом За последние сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 1

Авто Новый Geely Atlas Pro обошёл в продажах Toyota RAV4 По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров. 1

Общество В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны. 16

Футбол Игроков РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию В дни матчей возобновлённого сезона Российской Премьер-Лиги футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию.

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 1K

Политика Bloomberg сменил заголовок статьи о смертности в РФ после критики Агентству Bloomberg пришлось сменить заголовок статьи о летальности коронавируса в России после того, как официальный представить МИД Мария Захарова обвинила издание в дезинформации. 731

Футбол «Челси» хочет выручить 70 миллионов евро с продажи Жоржинью По информации источника, «синие» хотят получить за 28-летнего итальянца сумму в 70 миллионов евро.

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 107

Космос США запустили секретный военный космоплан С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B. 275

Политика США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео. 28