Более 500 бойцов Национальной гвардии США направлены к местам беспорядков в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, сообщает нацгвардия штата Миннесота.

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

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