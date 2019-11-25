Политика
Военное делоТрамп сообщил об отставке министра ВМС США
В своем «Twitter» президент США Дональд Трамп сообщил общественности, что глава Пентагона Марк Эспер уволил министра ВМС Ричарда Спенсера. В сообщении Трамп поблагодарил Спенсера «за службу и ответственное отношение к делу».
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Наука
Найден главный «переключатель» воспалений в организме
Ученые обнаружили, что манипуляции с PKM2 блокируют чрезмерную активность этих иммунных клеток и тем самым ограничивают воспаление.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Спорт
9 декабря WADA обнародует новые санкции в отношении РУСАДА — Ганус
Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что исполком Всемирного антидопингового агентства собирается принять серьезные санкции в отношении российского спорта.
Общество
Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге
Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Политика
Песков: спецслужбы проверяют сообщения о жестоком убийстве в Сирии
Российские спецслужбы следят за сообщениями о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
Ростовские таможенники пресекли контрабанду обезьян
Общество
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Происшествия
«МБХ медиа»: уволенный из-за дела Голунова полицейский возглавил департамент в «Красном и Белом»
Бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стал главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов «Красное и белое», сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на источники в компании.
Политика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Политика
На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Общество
Росконтроль проверил краковскую колбасу
Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Политика
Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Происшествия
Два автобуса столкнулись в Красноярске
Кино
Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Ридли заявила, что некоторые моменты ей показались довольно страшными.
Экономика
Долги Дагестана за электроэнергию достигли 37,5 миллиарда рублей
Долги СКФО перед производителями электроэнергии составляют около 50 млрд рублей, из которых 37,5 млрд рублей – неплатежи потребителей Дагестана.
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна, сообщает "Подъем" Девочка родилась с невусом, который занимает 80% тела.
Происшествия
Репетитор, избивавший ученицу в Москве, отделался условным сроком
Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.