Политика

Военное делоВоенное делоТрамп сообщил об отставке министра ВМС США

В своем «Twitter» президент США Дональд Трамп сообщил общественности, что глава Пентагона Марк Эспер уволил министра ВМС Ричарда Спенсера. В сообщении Трамп поблагодарил Спенсера «за службу и ответственное отношение к делу».
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Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Газета.Ru05:10

Трамп сообщил об отставке главы ВМС США

RT на русскомвчера в 22:38

Трамп заявил о планах выдвинуть на пост главы ВМС посла США в Норвегии

РБКвчера в 21:05

Посол США в Норвегии будет назначен новым министром ВМС США

Интерфаксвчера в 19:00

Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС

ТАССвчера в 19:24

Трамп сообщил об отставке главы ВМС США

РИА Новостивчера в 18:55

Глава Пентагона попросил отставки министра ВМС Спенсера

Коммерсантъвчера в 18:43
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Найден главный «переключатель» воспалений в организме

Ученые обнаружили, что манипуляции с PKM2 блокируют чрезмерную активность этих иммунных клеток и тем самым ограничивают воспаление.
Хайтек+ 22 ноября в 06:23
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
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9 декабря WADA обнародует новые санкции в отношении РУСАДА — Ганус

Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что исполком Всемирного антидопингового агентства собирается принять серьезные санкции в отношении российского спорта.
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Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
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Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 05:57
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Политика

Песков: спецслужбы проверяют сообщения о жестоком убийстве в Сирии

Российские спецслужбы следят за сообщениями о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности.
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Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
ТАСС 06:18
Культура

Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»

Вечерний курьер 04:56
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Происшествия

Ростовские таможенники пресекли контрабанду обезьян

Город N (Ростов) 04:24
Общество

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Происшествия

«МБХ медиа»: уволенный из-за дела Голунова полицейский возглавил департамент в «Красном и Белом»

Бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стал главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов «Красное и белое», сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на источники в компании.
Коммерсантъ 05:43
Политика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
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Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
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Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Политика

На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии

Интерфакс вчера в 19:31
Политика

Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург 04:50
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

Росконтроль проверил краковскую колбасу

Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
ФАН 00:47
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019

Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
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Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
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Два автобуса столкнулись в Красноярске

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Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Ридли заявила, что некоторые моменты ей показались довольно страшными.
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Долги СКФО перед производителями электроэнергии составляют около 50 млрд рублей, из которых 37,5 млрд рублей – неплатежи потребителей Дагестана.
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В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна, сообщает "Подъем" Девочка родилась с невусом, который занимает 80% тела.
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Репетитор, избивавший ученицу в Москве, отделался условным сроком

Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.
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Новая Niva перестанет быть Chevrolet

К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.
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Марк Эспер
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