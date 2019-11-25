Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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Дональд Трамп
Поэтому служба министра Военно-Морского Флота Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность. Эдди уйдет в отставку мирно со всеми своими почестями, которые он заслужил...
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