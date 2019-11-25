Политика
Российская газетаТрамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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Поэтому служба министра Военно-Морского Флота Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность. Эдди уйдет в отставку мирно со всеми своими почестями, которые он заслужил...
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 19:00
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Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
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Twitter заблокировал российский аккаунт «Хорошие новости»
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Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Наука
Световое загрязнение убивает насекомых: это приведет к исчезновению разных видов жуков
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Политика
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Происшествия
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Депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает СКР по региону.
Музыка
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Соевые продукты могут вызывать смертельные заболевания
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Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи
Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Экономика
Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Происшествия
Новое уголовное дело завели на экс-министра строительства Ставрополья
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Когарлыцкого завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, в рамках которого он был задержан 6 ноября.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Политика
Депутат Рады призвал не спекулировать на «голодоморе»
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Происшествия
На Украине рассказали о состоянии чиновника, проехавшего на красный свет
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба находится в больнице Феофания в состоянии средней тяжести, сообщил 24 ноября телеканал «1+1».
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Японская инжиниринговая компания Aspark, о которой вы, возможно, слышали, недавно представила финальную версию своего гиперкара Owl.