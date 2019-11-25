Политика
Российская газетаТрамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Совфед прекратил полномочия хабаровского сенатора из-за судимости
Ранее Накушнов пояснил, что сведения о погашенной судимости кандидата на выборах в парламент Хабаровского края Дмитрия Приятнова не попали на сайт комиссии из-за загруженности и невнимательности сотрудников, писал News.ru.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Общество
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
Политика
Песков заявил, что спецслужбы проверяют сообщения об убийстве в Сирии
Специальные службы видят все сообщения о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море
Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений
Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Футбол
Болельщики просят Малкома вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что ему приходят сообщения болельщиков, которые просят, чтобы он вернулся в испанскую «Барселону», сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.
Космос
Астрофизикам разрешили построить Тридцатиметровый телескоп на Канарах
В первой версии проекта телескоп должны были построить на Гавайях, но протесты местных жителей поставили под угрозу завершение проекта в первоначальном варианте, передает Associated Press.
Общество
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему
Религия
Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Культура
Бузову обвинили в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио".
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).