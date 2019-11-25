Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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Трамп сообщил об отставке главы ВМС США

RT на русскомвчера в 22:38

Трамп сообщил об отставке главы ВМС США

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Посол США в Норвегии будет назначен новым министром ВМС США

Интерфаксвчера в 19:00

Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС

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Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Газета.Ruвчера в 19:18

Трамп заявил о планах выдвинуть на пост главы ВМС посла США в Норвегии

РБКвчера в 21:05

Глава Пентагона попросил отставки министра ВМС Спенсера

Коммерсантъвчера в 18:43
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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
РИА Новости 01:47
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Российская газета 04:41
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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ТАСС 04:40
Политика

Совфед прекратил полномочия хабаровского сенатора из-за судимости

Ранее Накушнов пояснил, что сведения о погашенной судимости кандидата на выборах в парламент Хабаровского края Дмитрия Приятнова не попали на сайт комиссии из-за загруженности и невнимательности сотрудников, писал News.ru.
News.ru 03:26
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Общество

Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service вчера в 01:07
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Космос

Имя нового робота «Роскосмоса» совпало с именем внука Рогозина

Lenta.ru 04:40
Общество

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
РБК 02:36
Политика

Песков заявил, что спецслужбы проверяют сообщения об убийстве в Сирии

Специальные службы видят все сообщения о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:41
Общество

МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море

Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
BFM.ru 04:55
Политика

Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений

Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
ТАСС 04:23
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости вчера в 08:01
Футбол

Болельщики просят Малкома вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что ему приходят сообщения болельщиков, которые просят, чтобы он вернулся в испанскую «Барселону», сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.
МР7.ру 02:26
Космос

Астрофизикам разрешили построить Тридцатиметровый телескоп на Канарах

В первой версии проекта телескоп должны были построить на Гавайях, но протесты местных жителей поставили под угрозу завершение проекта в первоначальном варианте, передает Associated Press.
N+1 04:46
Общество

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Интерфакс 03:29
Религия

Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Известия вчера в 15:51
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Общество

Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено

REGNUM вчера в 19:07
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости вчера в 02:39
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия 03:50
Общество

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Культура

Бузову обвинили в краже статуэтки на премии «Нового радио»

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио".
Piter.tv 02:11
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
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Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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