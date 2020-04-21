Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.

Президент США заявил, что в течение месяца ситуация стабилизируется, нефть будет стоит 25-28 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.

Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 26

Энергетика Цена WTI стала отрицательной впервые в истории Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones. 1

Происшествия В Новосибирской области выявили три новых случая коронавируса Три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

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Здоровье Скабеева считает, что людей нужно пугать коронавирусом Рассказывать "страшилки" про коронавирус необходимо, чтобы убедить россиян соблюдать самоизоляцию и сдержать распространение инфекции, заявила телеведущая Ольга Скабеева. 1