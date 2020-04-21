Энергетика
ТК ЗвездаТрамп прокомментировал отрицательную цену на нефть
Президент США заявил, что в течение месяца ситуация стабилизируется, нефть будет стоит 25-28 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
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Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:59
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