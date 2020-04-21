Энергетика
Газета.RuТрамп назвал ситуацию с обвалом цен на нефть краткосрочной
Президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений будет краткосрочным. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter Белого дома.
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Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:59
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Комментарии
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ТАСС 17 апреля в 23:00
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Телеканал Санкт-Петербург 18:59
Общество
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Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели.
RT на русском 07:33
Культура
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Культуромания 14:44
Энергетика
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Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
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Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Наука
Ученые научились предсказывать дату смерти человека
Люди, страдающие деменцией смогут заблаговременно узнать дату своей смерти. Так сообщают научные сотрудники канадской ассоциации медиков.
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Источник сообщает, что компания Samsung готовится к выводу своего потокового сервиса TV Plus на мобильные устройства.
iXBT.com 10:44
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Шоу-бизнес
Коул Спроус изменил Лили Рейнхарт с моделью
Недавно в интернете появились слухи о том, что Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart), звезды сериала «Ривердейл» расстались.
Popcake 03:31
Кино
В Сети опубликовали новые кадры из фильма Нолана «Довод»
Pictures были опубликованы новые кадры высокого качества из шпионского боевика «Довод», который снимает режиссер Кристофер Нолан.
Невские Новости 18:31
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
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Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
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РБК вчера в 22:04
Политика
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«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Футбол
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Как за год может перевернуться жизнь. В 2012 году «Спартак» играл в Лиге чемпионов, а в Москву приезжала праймовая «Барселона».
Sports.ru 08:07
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Коммерсантъ 07:30
Авто
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EAOmedia.ru 19:10
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
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REGNUM вчера в 10:13
Политика
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Общество
Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.
Газета.Ru 14:31
Общество
В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом
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Pravda.Ru 04:18
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Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03