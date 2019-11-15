Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний

Суд признал его виновным из-за дачи ложных показаний следствию, попыток помешать проведению расследования со стороны Конгресса и оказания давления на свидетеля. Советнику грозит срок до 20 лет тюремного заключения. Стоуна задержали 25 января в Форт-Лодердейл, Флорида.
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Роджер Стоун
Американский политик
Американский политический консультант и лоббист. Известен работой в пользу кандидатов от Республиканской партии. С 1970-х годов работал над кампаниями республиканских политиков, включая Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джека Кемпа, Боба Доула и Дональда Трампа.
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