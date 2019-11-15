Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи

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