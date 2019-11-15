Политика
Национальная служба новостейТрамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
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Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
Политика
Сивохо предложил выплатить компенсации жителям Донбасса
Украинцы раскритиковали предложение советника секретаря и назвали Сивохо «предателем национальных интересов».
Общество
Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа
Прошедшие накануне слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа совместно с экс-послом США на Украине Мари Йованович являются пустой тратой времени.
Происшествия
Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее
Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Происшествия
Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания
Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Теннис
Итоговый турнир ATP. Расписание шестого игрового дня
Пятница, 15 ноября - шестой игровой день Итогового турнира ATP в Лондоне.
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды
Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат
Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Спорт
Группа по делу в Чувашии просит WADA проверить действия отдела РУСАДА
Независимая рабочая группа по допинговому делу в Чувашии просит Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверить работу отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в докладе группы.
Наука
Ученые определили регулятор сна на генном уровне
Ученые определили регулятор сна на уровне генов. Результаты их работы помогут людям, страдающим от бессонницы.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Шоу-бизнес
После новостей о пропаже Татьяна Доронина нашлась в больнице
Раньше телеведущий Андрей Малахов заявил, что Татьяна Доронина исчезла.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Наука
В людях нашли новый неизвестный вирус
Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.