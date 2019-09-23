Политика
Газета.RuТрамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Ugpressa.ru 11:43
Транспорт
Во Владивостоке проезд в автобусе подорожает на 5 рублей
Во Владивостоке проезд в автобусах подорожает на 5 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Владивосток-Новости 05:08
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня 06:30
Политика
Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России
С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.
Российская газета 07:03
Происшествия
Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных
Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 18:18
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Авто
У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai
Напомним, Venucia T90 создан на "тележке" удлиненного Nissan Qashqai+2 прошлого поколения.
Новые автомобили 21 сентября в 01:06
Здоровье
Скворцова рассказала в ООН об успехах России в борьбе с туберкулезом
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ.
Известия вчера в 20:10
Гаджеты
На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google
Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
MobiDevices 03:28
Авто
YouDrive поделится выручкой
Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.
Коммерсантъ 18:07
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Кино
«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Культура
Соловьев рассказал об эмоциональных съемках своей телепрограммы
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал об эмоциональных съемках передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", где гости программы довели журналиста своим "либеральным бредом".
Народные новости 18:24
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания 09:18
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU 12:13
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Авто
Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid
Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета 17:41
Футбол
В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены.
Матч ТВ 11:06
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 14:08
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Здоровье
Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»
Вечерняя Москва 15:06