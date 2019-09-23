Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским

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