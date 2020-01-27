Политика
РИА НовостиТрамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
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Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена
Эхо Москвывчера в 22:32
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Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Общество
Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян
Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Происшествия
В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус
Несколько дней назад жительница Челябинска, которая работает в Китае, прилетела во Владивосток из Шанхая и собиралась отправиться на поезде домой.
Здоровье
ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу
«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
США начали «финальную битву» за Сирию
Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Политика
Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе
Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Интернет
Avast уличили в торговле данными пользователей
Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Футбол
Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Спорт
Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена
Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий внесёт изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen.
Общество
Число заболевших в Китае коронавирусом приблизилось к 2,9 тысячам
В столице Китая Пекине заболело новым типом пневмонии 80 человек. За время начала распространении инфекции от нее умерло 82 человека.
Энергетика
По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
Армия и оружие
Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе
Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".
Транспорт
В России появились новые камеры фиксации ПДД
Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб СКА
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности для онкобольных
Министерство труда и социальной защиты упростило получение инвалидности, связанной с онкологическими заболеваниями, в том числе с патологиями.