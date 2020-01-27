Политика
Газета.RuТрамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
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Адвокаты Трампа представят доводы против импичмента на фоне новостей о помощи Украине
Интерфаксвчера в 14:26
Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена
Эхо Москвы26 января в 22:32
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
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«Ведьмак» стал самым популярным дебютом Netflix
Сериал «Ведьмак» по произведениям польского писателя Анджея Саповского стал самым популярным дебютом на Netflix.
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В Кузбассе заболеваемость ОРВИ выросла на 25 %
На минувшей неделе в Кузбассе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей выросла на 25,3 %. Сообщает Роспотребнадзор по Кемеровской области.
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Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума
Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
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Российский нападающий "Девилз" Никита Гусев отметился голевой передачей, реализовал буллит в серии послематчевых бросков и был признан первой звездой матча.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Политика
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Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Экономика
Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.
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Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор».
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
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Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.