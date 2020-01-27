Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

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