с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

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Политика ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков Сотрудники ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении моряков с Украины, которые были задержаны за инцидент в Керченском проливе.