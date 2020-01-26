Политика
Газета.RuТрамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года заявлял бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о своем желании продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование в отношении Джо Байдена, его сына Хантера и других демократов, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на черновую версию мемуаров господина Болтона.Коммерсантъвчера в 21:07
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NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов
Коммерсантъвчера в 21:07
Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена
Эхо Москвывчера в 22:32
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