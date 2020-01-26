Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
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Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года заявлял бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о своем желании продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование в отношении Джо Байдена, его сына Хантера и других демократов, сообщила газета The New York Times
 (NYT) со ссылкой на черновую версию мемуаров господина Болтона.
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