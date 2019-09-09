Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ему ничего неизвестно об истории про информатора США в России.

Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона

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