Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские спецслужбы якобы вывезли из России в 2017 году информатора. По информации телеканала, шпион был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
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