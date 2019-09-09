Политика
РИА НовостиТрамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские спецслужбы якобы вывезли из России в 2017 году информатора. По информации телеканала, шпион был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
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Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Экономика
Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией
Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.
ПРАЙМ 17:27
Культура
В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина
Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 17:28
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Финансы
Реальный эффективный курс рубля вырос на 4,5%
Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос с начала года на 4,5%, при этом в августе он сократился на 2,8%.
TatCenter 09:56
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Кино
Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске
Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске.
ТАСС вчера в 17:08
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры
Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Здоровье
Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей
Lenta.ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37