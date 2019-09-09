Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские спецслужбы якобы вывезли из России в 2017 году информатора. По информации телеканала, шпион был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
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Трамп заявил, что не знает об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ

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Трамп прокомментировал информацию CNN об эвакуации ценного агента США из России

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Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации американского шпиона из России

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CNN: США в 2017 году секретно вывезли из РФ своего шпиона в российском правительстве

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Газета.Ru16:21

CNN: В 2017 году США отозвали своего агента из российского правительства

Дождь11:50

Трамп отреагировал на эвакуацию американского шпиона из России

URA.Ru17:51
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
Кино

Михалков назвал «Оскар» политизированной премией

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Происшествия

Сотрудница кофейни в Дубае вернула полиции сумку с 50 тыс. долларов

РЕН ТВ 18:04
Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Вести.Ru 16:40
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета 09:18
Происшествия

В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Политика

В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже

В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Происшествия

Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Гаджеты

Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия вчера в 05:14
Экономика

Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией

Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.
ПРАЙМ 17:27
Культура

В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина

Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 17:28
Энергетика

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Политика

На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»

Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Финансы

Реальный эффективный курс рубля вырос на 4,5%

Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос с начала года на 4,5%, при этом в августе он сократился на 2,8%.
TatCenter 09:56
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Происшествия

В центре Афин обстреляли туристический автобус

В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

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Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Кино

Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске

Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске.
ТАСС вчера в 17:08
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
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Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры

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Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей

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Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
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Шоу-бизнес

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
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На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
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