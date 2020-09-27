ТК Звезда 9

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что Трамп якобы не платил подоходный налог в 10 из прошедших 15 лет. Такие выводы журналисты сделали на основании налоговых деклараций американского лидера.