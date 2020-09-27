Трамп отверг обвинения в уходе от налогов в течение 10 лет
Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что Трамп якобы не платил подоходный налог в 10 из прошедших 15 лет. Такие выводы журналисты сделали на основании налоговых деклараций американского лидера.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог, сообщила The New York Times
(NYT) со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома.
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