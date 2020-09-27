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REGNUM
REGNUM

Трамп отверг обвинения в уходе от налогов в течение 10 лет

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что Трамп якобы не платил подоходный налог в 10 из прошедших 15 лет. Такие выводы журналисты сделали на основании налоговых деклараций американского лидера.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог, сообщила The New York Times
 (NYT) со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома.
Коммерсантъ18:16
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп опроверг утверждения о том, что не платил налоги в течение 10 из 15 последних лет

ТАСС18:59
Lenta.ru

Трампа заподозрили в неуплате налогов за десять лет

Lenta.ru20:10
Известия

Трампа обвинили в неуплате налогов в течение 10 лет

Известия19:29
РБК

NYT сообщила о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет

РБК20:15
Газета.Ru

Трамп назвал «абсолютно фейковой» публикацию NYT о его налогах

Газета.Ru19:53
Коммерсантъ

NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет

Коммерсантъ18:16
BFM.ru

NYT: Трамп заплатил всего 750 долларов федерального налога в год избрания президентом

BFM.ru18:09

75% обломков, вращающихся вокруг Земли, не связаны с известными объектами

Интересный опрос, проведенный исследователями из Уорикского университета, показал, что 75% космического мусора, вращающегося вокруг нашей планеты, не могут быть связаны с известными объектами, присутствующими в общедоступных каталогах искусственных спутников.
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V-kosmose.com26 сентября в 13:58
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