Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе. Ранее представители Демократической партии США передали в сенат подробное обоснование импичмента Трампа.
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В документе (.pdf
) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.
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