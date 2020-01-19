с чего всё началось

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Здоровье Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

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