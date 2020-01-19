Политика
RT на русскомТрамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе. Ранее представители Демократической партии США передали в сенат подробное обоснование импичмента Трампа.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
В документе (.pdf) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.Коммерсантъ18:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Хоккей
Сын Овечкина эмоционально отреагировал на исторический хет-трик папы в НХЛ
За достижением хоккеиста следил сын Овечкина Сергей, который радовался голам своего отца, хлопая в ладоши.
Политика
Мадуро заявил, что заранее знал о подготовке мятежа против него весной 2019 года
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что в апреле заранее знал, что против него готовят мятеж, и намеренно не стал предотвращать его попытку.
Футбол
Сетьен: «Футболисты „Барселоны“ легко принимают новые идеи»
Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал про подготовку "сине-гранатовых" ко встрече 20-го тура Примеры с "Гранадой":Неделя прошла плодотворно и гораздо лучше того, чем я ожидал.
Технологии
Спать рядом со смартфонами опасно, предупредили ученые
Американские специалисты заявили, что спать со смартфонами опасно, так как они могут быть причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний.
Здоровье
Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек
Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Футбол
Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Наука
Впервые расшифрован геном гигантского кальмара
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Политика
Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой
В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
Охранник ТЦ в Москве избил подростка
В подмосковных Химках охранник торгового центра "МЕГА" нанес побои подростку. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Наполи“ достиг своего дня»
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Политика
Трамп выступил против строительства «морской стены» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею о возведении барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.
Авто
Mitsubishi обновил кросс-вэн Mitsubishi Xpander
В ноябре прошлого года Mitsubishi начал продажи кросс-версии Xpander Cross.
Здоровье
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В России в ходе исследований Роскачества следы антибиотиков были найдены в курином мясе девяти торговых марок из 21.
Общество
Познер прокомментировал призыв лишить Урганта гражданства РФ
Журналист Владимир Познер прокомментировал призыв со стороны православного общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.